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Kurbanlık Fiyatlarında Geçen Yıla Göre Büyük Değişiklik Yok

Kurbanlık Fiyatlarında Geçen Yıla Göre Büyük Değişiklik Yok
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurbanlık fiyatları, geçen yıla oranla önemli bir artış göstermedi. Büyükbaş hayvan üreticileri, fiyatların normal seviyede olduğunu ve herkesin dilediğince kurbanlık alabileceğini belirtti. Bu yıl fiyatlar hisse başı 25 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor.

Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla büyük değişiklik yok

Herkes kurbanlığını alabilir fiyatlar normal seviyede

BURSA - Yaklaşan kurban bayramı öncesi piyasalarda kurban telaşı başladı. Vatandaşlar fiyatları merak ederken Büyükbaş besi hayvan üreticileri fiyatlarda geçen yıla oranla fazla değişiklik olmadığını söyledi.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında önde gelen yerlerin başında olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurban fiyatları belli olmaya başladı.

Büyükbaş Hayvan Üreticisi Hakan Yıldız, " Geçen yıla oranla bu yıl kurban fiyatlarında büyük bir artış bulunmuyor. Biz çiftliğimizde kendi yetiştirdiğimiz hayvanları kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle baktığımız için çokta büyük bir artış yaşanmıyor. Üreticinin zarar ettiği söylenemez. Herkes dilediğince üretim yapabilir. Herkes kurbanlığını alabilir fiyatlar gayet normal seviyededir" dedi.

Yıldız, " Bu yıl kurbanlık fiyatları ortalama hisse başı 25 bin lira ve 45 bin lira arasında değişmektedir. Kurban alırken hayvanların sağlıklı olmasına özen göstermeliyiz. Halkımız mümkünse açık besi çiftliklerinden alışveriş yapsınlar. İki yaşını geçmiş olması kapak açması dediğimiz tabir var. Kuyruğunun tam gözlerinin görüyor olması gerekir. Eğer kurbanlık hayvanın anneden doğma boynuzsuz değilse boynuzlu olması gerekir" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH AK - Ekonomi
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