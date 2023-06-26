Kurban pazarındaki satıcılar, mandıra ve internet üzerinden yapılan kurban satışlarından dertli

GİRESUN Giresun'da kurulan kurban pazarındaki besiciler, mandıra ve internet üzerinden kurban satışlarından olumsuz etkilendiklerini ileri sürdü.

Giresun'da Aksu Mahallesi festival alanına kurulan kurban pazarındaki besiciler, mandıra ve internet üzerinden kurban satışlarından yakındı. Şebinkarahisar ilçesinde gelerek satış yapan Hakan Sıvakçı, kurbanlıkları kendi müşterilerine sattığını belirterek "Biz Şebinkarahisar'dan geldik 3-4 gündür buradayız. Müşterisi olan satış yapıyor, olmayan satamıyor. Mandıralarda, pazar yerlerinden daha çok yoğunluk var. Mandıra sistemi bu işi bitirdi. Fiyatlar büyükbaşlarda 40 ila 80 bin lira arasında, küçükbaşlarda ise 4 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Günümüz koşullarında yemin ve diğer giderlerin fiyatını göz önüne aldığımızda fiyatlar gayet normal. Bir hayvanın yetişip kurbanlık olması 3 seneyi buluyor. Bir çuval yem yaklaşık 300 lira, bir ton sarı saman 4 bin lirayı buluyor. Çok şükür benim belirli müşterilerim olduğu için getirdiğim malları satabiliyorum. İyi mal alıcı buluyor. Mandıralar olmasa pazar daha hareketli olurdu" dedi.

Diğer ticari ürünler gibi kurbanlıkların da satışlarının internet üzerinden yapıldığını ifade eden Oğuz Yılmaz, "Günümüzde her şey dijitalleşti. Eskiden görüp, dokunup, iyice kontrol ettikten sonra kurbanlık alınıyordu. Şimdi bazı derneklerin, kurumların kurbanlıkları internet üzerinden satması vatandaşın işini kolaylaştırdığı için buralara yönelme var. Eskiden olduğu gibi pazara gelip kurbanlık seçip alanların sayısı azaldı. Bu da yerel besicileri, hayvancılık yapanları olumsuz etkiliyor. Birçok kişi de görmeden, dokunmadan, kurbanlıklarını internet üzerinden kesmiş oluyor. Allah kabul etsin ama ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılan bir durumdur. Dolayısıyla bu teknolojik imkanlar yerel hayvancılığı bitiriyor" diye konuştu.