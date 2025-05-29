Kurban Bayramı Seyahat Raporu: Uçak ve Araç Kiralama Talepleri Zirveye Ulaştı

Sorgulamax.com, Kurban Bayramı öncesi ve bayram sürecine ilişkin seyahat verilerini derlediği raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle 3-5 Haziran döneminde uçak bileti satışlarında artış gözlemlendi.

En yoğun talepler, İstanbul çıkışlı seferlerde yaşandı. İstanbul-Antalya, İstanbul-İzmir, İstanbul-Trabzon, Ankara-Diyarbakır, İzmir-Adana rotaları, en çok tercih edilen yurt içi hatlar arasında öne çıktı.

Yurt dışı uçuşlarda ise ilk tercihler, İstanbul çıkışlı Düsseldorf, Amsterdam, Bakü, Tiflis ve Dubai hatları oldu. Özellikle 7-8 Haziran'da yurt dışı seferlerde doluluk oranları yüzde 95'i aştı.

Kiralık araçlara yoğun talep oldu

Bayram dönemi için kiralık araçlara da yoğun talep gösterildi. İzmir, Antalya, Muğla, Trabzon ve Gaziantep ofislerinden yapılan araç kiralamalarda bayram haftası için doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Özellikle SUV ve dizel araçlara olan talep bu dönemde zirve yaptı.

Ekonomik ulaşım tercihi olan otobüs biletlerinde de ciddi bir artış gözlemlendi. 1-4 Haziran dönemi için İstanbul-Ordu, Ankara-Van, İzmir-Mardin, Bursa-Hatay hatlarında ek sefer talepleri arttı.

Birçok firma yoğun talep nedeniyle ek seferler koyarken, 6 Haziran'da otobüs seferlerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

Şirketin otel rezervasyon verilerine göre de tatilde en çok tercih edilen konaklama noktaları Bodrum, Marmaris, Alanya, Çeşme ve Fethiye oldu.

Tatil bölgelerinde 4 ve 5 yıldızlı otellerde boş oda bulmak güçleşirken, erken rezervasyon yapanlar avantajlı fiyatlarla tatil planlarını tamamladı.

Bayram, seyahat sektörüne hareketlilik kazandırırken, hem yurt içi hem de yurt dışı taleplerin Sorgulamax.com üzerinden rekor seviyelere ulaştığı tespit edildi.

Son dakika plan yapan yolcular için sınırlı kontenjanlar ve artan fiyatlar dikkati çekerken, kullanıcılar alternatif ulaşım ve konaklama seçeneklerini değerlendirmeye başladı.