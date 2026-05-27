Haberler

Araçlarıyla seyahate çıkacaklara "HGS bakiyesi" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sürücülerin HGS bakiyelerini kontrol etmeleri, yetersiz bakiye nedeniyle ceza yememeleri ve sahte sitelere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. PTT, resmi kanallar dışında işlem yapılmaması konusunda uyardı.

Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların, yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, vatandaşların HGS bakiyelerini kontrol etmeleri, yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önlenmesi bakımından önem taşıyor.

Özel araçlarıyla seyahate çıkacak vatandaşlar, söz konusu kontrolü yaparak yetersiz bakiyeyle yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçebilecek.

Vatandaşlar, "https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/", "https://www.pttavm.com/", "https://pttbank.ptt.gov.tr/" internet adresleri, e-Devlet ve HGS mobil uygulamasıyla bakiye yüklemesi yapabiliyor.

HGS'nin ismini ve logosunu kullanan sahte sitelere dikkat

HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşların itibar etmemeleri ve sahte sitelere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Yetkililer, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayan HGS'ye ilişkin bazı dolandırıcılık iddialarının gündeme geldiğini, HGS'nin ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan sahte site, mobil uygulama gibi sistemlerle vatandaşların mağdur edilebildiğini bildirdi.

PTT'nin HGS'nin resmi internet sitesi olan "https://hgsmusteri.ptt.gov.tr", "https://www.pttavm.com/", "https://pttbank.ptt.gov.tr/" ile e-Devlet uygulaması aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü ve yükleme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu siteler dışındaki sitelerin dikkate alınmaması gerekiyor.

HGS ile geçiş zamandan tasarruf sağlanıyor

Trafik sorununa çözüm sunan HGS, PTT AŞ'nin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon altyapı hizmet tecrübesiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Kullanıcılar, tüm kredi kartlarıyla PTT iş yerlerinden otomatik talimat verebiliyor, "PTTMatik"ler ve PttAVM.com, hgsmusteri.ptt.gov.tr, pttbank.ptt.gov.tr adresleri ve e-Devlet aracılığıyla günün her saati online bakiye yükleyebiliyor.

HGS ile köprüler, şehirler arası otoyollar, feribot işletmeciliği ve yap-işlet-devret modeliyle yapılmış otoyolların gişelerinden duraksamadan geçmek zamandan tasarruf sağlıyor.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Fuat Uğur'a MHP'den sert yanıt geldi
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira