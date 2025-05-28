Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Artıyor
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Van'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimlerine hız verdi. Denetimlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde birçok ürün incelendi ve aykırılıklar tespit edildi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimine hız verildi.

Ticaret Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı denetimler kapsamında Van'da da İl Müdür Vekili Derya Ayaydın öncülüğünde birçok markette denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı incelendi. Ayrıca ürünlerin etiketlerinde; malın üretim yeri, ayırt edici özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatların uygulanmaya başlandığı tarih ve ambalajlı ürünlerde varsa depozito bedeline dair bilgiler kontrol edildi.

Ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Artışı yönetmeliği çerçevesinde yürüttükleri denetimlerde, aykırılık tespit edilen durumları tutanak altına alarak idari yaptırım uyguladı. Son 3 ay içerisindeki fiyatlarla güncel fiyatların karşılaştırıldığı çalışmalarda, fahiş fiyat artışı tespit edilen durumlar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Ayrıca büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerin de sürdüğü, fiyat istikrarının sağlanması ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, ocak ayından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında bin 11 firma ve 5 bin 932 ürün denetlenirken, 313 aykırılık tespit edildiği ve bunlara toplamda 990 bin 958 TL tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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