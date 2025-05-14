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Kurban Bayramı'nda Kurbanlık Arzında Sıkıntı Yok

Kurban Bayramı'nda Kurbanlık Arzında Sıkıntı Yok
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş kurbanlık satışa sunulacağını ve fiyatların geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış göstereceğini belirtti. Çelik, vatandaşları fırsatçı kurumlara karşı uyardı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda kurbanlık arzında sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan varlığı ve satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık satışlarının başladığına dikkati çeken Çelik, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Fazlasıyla kurbanlık hayvan satışa hazır. Her yıl 2,5-3 milyon civarında küçükbaş, kurbanlık olarak satılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.

Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kurbanlıkları 11 ile 18 bin lira arasında alabilecektir. Büyükbaş hayvanda ise bu fiyatlar 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının bu yıl için kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak açıkladığını anımsatan Çelik, bu fiyatın makul olduğunu söyledi.

Çelik, kurbanlıklarını bizzat almak isteyen vatandaşları da bayramı fırsat bilerek ticari kazanç peşinde olan kuruluş ve şahıslara itibar etmemesi konusunda uyardı.

"Kurban satış ve kesim yerlerinde yetiştiricilerden ücret talep edilmemeli"

Kurban satış yerleri konusunda belediyelere çağrıda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Her Kurban Bayramı öncesinde belediyelere kurban satış yerleriyle ilgili yetiştiricilere destek olmaları çağrısında bulunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kurban satış ve kesim yerlerinde yetiştiricilerden ücret talep edilmemesini istiyoruz. Ancak belediyeler yetiştiricilerden yüksek miktarlarda işgaliye ücreti alıyor. Dolayısıyla belediyelerimizin yılda bir kez idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nı gelir kapısı olarak düşünmeden yetiştiricilerimize yardımcı olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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