Haberler

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, geleneksel kelle ütme yöntemiyle hem kurban paçalarını hazırlıyor hem de sipariş alarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. 700 liraya yapılan bu işlem, bayram kültürünü yaşatırken israfı da önlüyor.

Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesen vatandaşlar kelle paça hazırlığı için ocak başına geçti. Adana'nın Kozan ilçesindeki kadınlar ise köylerde yıllardır sürdürülen kelle ütme geleneğini kent merkezinde ekonomiye dönüştürerek hem kendi kurbanlarının kelle paçalarını hazırladı, hem de sipariş alarak aile bütçesine katkı sundu.

İlçeye özgü geleneksel yöntemlerle hazırlanan kelle paçalar için kadınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ateş başında mesai yaptı. Kurbanlıkların kelle ve ayaklarını ütüp temizleyen kadınlar, yaklaşık 12 saat süren zahmetli çalışmanın ardından ürünleri tüketime hazır hale getirdi. Bayram boyunca 700 liraya kelle ve ayak ütüp yoğun mesai yapan kadınlar, hem geleneksel lezzeti yaşattı hem de emekleriyle aile ekonomilerine katkı sağladı.

"Bu bizim bayram kültürümüz"

Kurbanın hiçbir bölümünün israf edilmemesi gerektiğini belirten Gülizar Dinler, yıllardır süren kültürü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Dinler, "Hem kendi paçalarımızı hem de komşuların paçalarını hazırlıyoruz. Bu bizim bayram kültürümüz. Genç gelinlere yardım ediyoruz çünkü yeni nesil bu işleri çok bilmiyor. Bu sene 300 kelle hazırlamayı hedefliyoruz. Bunun püf noktası tüylerin tamamen arındırılması ve doğru şekilde ütülmesi. Bir tarafı yanıp diğer tarafı çiğ kalırsa olmaz. Bölgede bunu genelde anneler, yaşlı kadınlar yapar. Kurbanın hiçbir uzvunu atmamamız lazım. Kelle paça hazırlığını 700 liraya yapıyoruz" dedi.

"Bu ürün şifa deposu"

Kelle paça çorbasının şifa deposu olduğunu ifade ederek, "Kelle ütümü yapıyoruz. Sabah 05.30'da başlayan mesai gece geç saatlere kadar sürüyor. Özellikle kış aylarında çok tüketiliyor. Şifa deposu olarak görüldüğü için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım

AK Partili vekilden infial yaratacak istismar iddiası: İspatlarım

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Meteoroloji duyurdu! Birkaç gün içinde hava tamamen değişecek
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var

Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Bu nasıl bir egodur? Kendisini bekleyenlerin yüzüne bile bakmadı
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor