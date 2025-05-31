Kurban Bayramı'nda Araç Kiralama Yoğunluğu %80'e Ulaştı

ARAÇ Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, Kurban Bayramı'nda talep yoğunluğu yaşandığını vurgulayarak, "Rezervasyonlarımız yüzde 80'e ulaştı. Bayrama 1 hafta kala, kiralık araç kalacağını düşünmüyorum. Bu nedenle diğer illerden araç getirmeyi de düşünüyoruz" dedi.

İzmir'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç kiralama firmalarında yoğunluk yaşanıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelenler, araç kiralama firmalarına ilgi gösteriyor. Araç kiralama fiyatları günlük 1500 TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. AKKON İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle kiralık araç rezervasyon oranının yüzde 80'e ulaştığını belirtip, "Bayrama 1 hafta kala, kiralık araç kalacağını düşünmüyorum. Bu nedenle diğer illerden araç getirmeyi de düşünüyoruz. Okulların da tatile girmeye yaklaşması yoğunluğu arttırıyor. Ayrıca yaz tatili de başlıyor. Temmuz, ağustos ayıyla ülkemize tatile gelen gurbetçiler de etkili oluyor. Araç kiralayanlar, bu dönem genellikle Ege Bölgesi'nde Çeşme, Alaçatı veya Milas gibi tatil beldelerine gidiyorlar" diye konuştu.

'KURUMSAL FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ'

Araç kiralarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Demir, "Vatandaşlarımız, araç kiralama işinde kesinlikle kurumsal firmaları tercih etmeleri lazım. Firmanın iyice araştırılması gerekli. Kiralanan araçların kaskosunun olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Sigorta çok önemli" dedi. Araç kiralayan Mehmet Al Aydan (38) ise "Bayramın gelmesiyle kiralık araç daha rahat oluyor. Bayram gibi önemli günlerde kiralarız. Aracın kilometresinin çok yüksek olmamasına bakıyorum. Beni yolda bırakmasın. Yakıt türüne bakıyorum. Ayrıca lastikleri kontrol ediyorum. Kurumsal firmaları tercih ediyorum. Memlekete gideceğim. 6 günlüğüne kiraladım" diye konuştu.