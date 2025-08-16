Kuraklık Çiftçileri Börülce Üretimine Yönlendirdi

Kuraklık Çiftçileri Börülce Üretimine Yönlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarının kurak geçmesi ve sulama sorunları nedeniyle çiftçiler daha az su tüketen börülce türlerine yöneldi. Haftalık alımlar artarak Ege Bölgesi'nde pazara sunulmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarının kurak geçmesi ve sulama sorunlarının artması dolayısıyla üreticiler fazla su istemeyen börülce türlerine yöneldi.

Dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesi kışlık ve yazlık sebze yetiştiriciliğiyle de ön plana çıkıyor. İlçeye bağlı Beyharmanı ve Kızılçukur mahallelerinde yaz aylarının kurak geçmesi sonrası çiftçiler fazla su tüketmeye ürünlere yöneldi. İlçede her geçen gün üretimi artan börülce türleri pazardaki yerini de almaya başladı. Haftanın cumartesi günleri ilçeye gelen tüccarlar günlük 1 ile 3 ton arası börülce alımı yaparak Ege Bölgesi'nin diğer illerinde satışa hazır hale getiriyor.

Çiftçilerin börülce üretimine ağırlık vermeye başladığını söyleyen Beyharmanı Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıtaş, "Günlük olarak 1-3 ton kadar oluyor. Yayla olan yerlerimizden dolayı çiftçilerimiz börülce ekimine ağırlık vermeye başladı" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.