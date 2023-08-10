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Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı

Ekonomi Haberleri

Kur korumalı mevduat hesapları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. KKM hesapları 4 Ağustos haftasında 150 milyar lira artarken, bu haftalık olarak en hızlı yükseliş oldu. KKM toplamı ise 3 trilyon 282 milyar liraya ulaşarak rekor tazeledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Söz konusu haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında tüm zamanların en yüksek artışı gerçekleşti. Bir haftada 150 milyar lira artan KKM hesapları, 3 trilyon 282 milyar liraya ulaşarak yeni rekor kırdı.

30 HAFTA ÜST ÜSTE YÜKSELDİ

Son verilerle beraber 30 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı. Söz konusu 30 haftada hesaplarda 1 trilyon 912 milyar 361 milyon liralık artış yaşandı.

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİNE RAĞMEN ARTIYOR

KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu. Ancak zorunlu karşılık düzenlemesine karşın KKM hesaplarına girişin devam ettiği görülüyor.

KKM'de 2023 yılında haftalık değişim şöyle:

Kur korumalı mevduattan yeni rekor! Vatandaşın 1 haftada yatırdığı para dudak uçuklattı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Finans Ekonomi Güncel Haberler

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