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Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatlardaki stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Şimşek, "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Kur Korumalı Mevduat'ta vatandaşlar için stopaj avantajının yıl sonuna kadar sürdürülmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları tamamlandı.

"YIL SONUNA KADAR UZATIYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatlar için stopaj desteğinin devam edeceğini belirtti. Sözlerini sürdüren Şimşek, "Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzaltıldı

VERGİSEL AVANTAJLAR DEVAM ETTİRİLECEK

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.

TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Haberler

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