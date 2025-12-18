KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Haberler

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azaldı, toplam mevduat ise 806 milyar 981 milyon lira arttı. Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi ise 22 trilyon 457 milyar liraya yükseldi.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azalarak 11 milyar 605 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 12 Aralık haftasında yaklaşık 268 milyar 808 milyon lira artarak 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liradan, 22 trilyon 457 milyar 783 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 806 milyar 981 milyon lira artarak 26 trilyon 480 milyar 309 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 830 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 41 milyar 578 milyon lira artarak, 2 trilyon 830 milyar 90 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 666 milyar 615 milyon lirası konut, 50 milyar 363 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 113 milyar 112 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 50 milyar 316 milyon lira artarak 3 trilyon 371 milyar 292 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 673 milyar 619 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 976 milyar 11 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 697 milyar 608 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 830 milyon lira artışla 569 milyar 6 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 421 milyar 196 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 2 milyar 884 milyon lira artarak 4 trilyon 842 milyar 215 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azalarak 11 milyar 605 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,04'ünü oluşturdu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
