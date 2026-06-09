Kumluca'da biber üreticisinin hasat mesaisi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde biber hasadı kasım ayında başlayıp temmuza kadar sürerken, halde kilogramı 6 ila 15 lira arasında işlem görüyor. Halden çıktıktan sonra biber, market ve pazarlarda 50 ila 100 liradan satışa sunuluyor.

Kumluca'da biber hasadında son aya girildi. İlçede üretilen biberlerin önemli bölümü Avrupa ülkeleri, Rusya ve Gürcistan başta olmak üzere yurt dışı pazarlarına ihraç ediliyor. Ağırlıklı biber üretimi yaptıklarını söyleyen üretici Adem Dalgıç, "Dönüm başına yıllık ortalama 15 ton civarında biber üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi hale, ihracata ve iç piyasaya gönderiyoruz. Üretim sürecimiz eylülde başlıyor, temmuz ayına kadar devam ediyor. Hasat dönemi ise genellikle kasım ayından temmuza kadar sürüyor. Bölgede tarım faaliyetlerinin geçmişi yaklaşık 60-65 yıl öncesine dayanıyor. Tarım sektöründe fiyatlar arz ve talebe göre şekilleniyor. Kış dönemlerinde üretim azaldığında fiyatlar yükseliyor, üretimin arttığı dönemlerde ise düşüyor. Ürünün kalitesi ve düzenli tedarik durumu da fiyatları etkileyen önemli unsurlar arasında" dedi.

HALDE TAVAN FİYAT 15 LİRA

Halde fiyatların değişkenlik gösterebildiğini belirten Dalgıç, "Kumluca Hali'ne bakıldığında biberin fiyatı yaklaşık 15 lira olarak görülüyor. Ancak gerçek fiyatlar çoğu zaman bunun altında gerçekleşiyor. Şu anda ürünümüzü 6 ila 10 lira arasında satabiliyoruz. Oysa yalnızca toplama maliyeti 7-7,5 lira civarında. Yani bazı dönemlerde maliyetimizin altında satış yapmak zorunda kalıyoruz. Kış aylarında ürünün 80-100 lira seviyelerinde satıldığı dönemler oluyor. Ancak sezon güzel devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜKETİCİNİN ÜRÜNÜ 40 LİRANIN ALTINDA SATIN ALMASI MÜMKÜN OLMUYOR'

Sera market fiyatları arasındaki fiyat farkının detaylarını anlatan Dalgıç, "Bunun cevabı oldukça basit. Bir ürünün market rafına ulaşabilmesi için paketleme, işçilik, nakliye, depolama ve diğer operasyonel giderlerin karşılanması gerekiyor. Ben ürünü markete ücretsiz versem bile, yalnızca bu giderler nedeniyle ürünün raf fiyatı yaklaşık 30 lirayı buluyor. Marketin kendi işletme giderleri ve kar marjı da eklendiğinde tüketicinin ürünü 40 liranın altında satın alması neredeyse mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

'ÜRÜNLER BAŞTA AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR'

Ürün pazarının değişkenlik gösterdiğine dikkati çeken üretici Adem Dalgıç, "Ürünlerimiz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Gürcistan ve çeşitli bölgelere gönderiliyor. Ürün çeşidine göre pazarlar değişiyor. Bazı biber çeşitleri Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, farklı çeşitleri Rusya ve çevre ülkelere gönderiliyor. Kış dönemlerinde Avrupa'daki Türk marketleri ve çeşitli zincir marketler de ürünlerimizi tercih ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı