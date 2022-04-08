Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi - Haberler

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Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası sonrası ekili alanlar zarar görürken, zarar tespit çalışmaları da başlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası sonrası ekili alanlar zarar görürken, zarar tespit çalışmaları da başlatıldı.

Kulu'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi. Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, ekili alanlarda oluşan zarar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Aykut Baran, Kulu ilçesine bağlı Kırkpınar, Ağılbaşı, Arşıncı ve Hisar mahallelerinde oluşan kum fırtınasının tarımsal ekili alanlara verdiği zararı tespit etmek için çalışmaların yapıldığını kaydetti. Baran, kum fırtınasından dolayı ekili alanları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KONYA

Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aykut Baran, Hisarcık, Tarım, Konya, Ekonomi, Haberler

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