Kula Süt Üreticileri Birliğinde olağan genel kurul yapıldı
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Kula Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi.
Kula Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi.
Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Harun Uysal, açık oylama usulü ile yeniden seçildi.
Uysal, teşekkür konuşmasında, her zaman çiftçilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Harun Uysal başkanlığındaki yönetim kurulu Mustafa Sümen, Hüseyin Gökgöz, Adem Baştürk, Hüseyin Palta, Ercan Tomas ve Vedat Tura'dan oluştu.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Ekonomi