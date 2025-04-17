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Kula Kaymakamı Özdemir, Don Olaylarından Etkilenen Üreticileri Ziyaret Etti

Kula Kaymakamı Özdemir, Don Olaylarından Etkilenen Üreticileri Ziyaret Etti
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Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, don olaylarından etkilenen üreticileri yerinde ziyaret ederek zararların tespiti ve devlet desteği hakkında bilgi aldı. Çiftçilere, başvurularını nisan ayı sonuna kadar yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, ilçede geçtiğimiz günlerde yaşanan don olaylarından etkilenen üreticileri yerinde ziyaret etti. Tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararı yerinde inceleyen Kaymakam Özdemir'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında çiftçilerle bir araya gelen Özdemir, yaşanan afetin etkileri hakkında üreticilerden ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sarısu'dan detaylı bilgi aldı. Meyve ağaçlarının verim verme aşamasında olan ve zirai dondan zarar görmüş çiftçilerin nisan ayı sonuna kadar Kula İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Kaymakam Özdemir, devletin her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduğunu belirterek, zararların en kısa sürede tespit edilip gerekli adımların atılacağını söyledi. Tarım alanlarındaki incelemelerin ardından Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal'ı da ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede süt üreticilerinin mevcut durumu ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Kaymakam Özdemir, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kamu kurumlarının her zaman iş birliği içerisinde üreticinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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