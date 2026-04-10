Küba Devlet Başkanı Canel, ABD'nin tehditlerine rağmen istifa etmeyeceğini bildirdi

"ABD hükümetinin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD'nin tehditlerine rağmen başkanlık görevini bırakmayacağını bildirerek "Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz." ifadesini kullandı.

Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programına katılan Canel'e sunucu, " Küba'yı kurtarmak anlamına geliyorsa istifa etmeye istekli olup olmadığı"nı sordu.

Soruya "Bu soru sizden mi geliyor yoksa ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığından mı?" sorusuyla karşılık veren Canel, Küba'da "liderlik pozisyonundaki kişilerin" ABD hükümeti tarafından seçilmediğini vurguladı.

Görevinden istifa etmeyeceğini kaydeden Canel, "Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz." diyerek başkanlık görevini kişisel hırsları için değil, halkın verdiği yetkiyle kazandığını bildirdi.

Canel, "Eğer Küba halkı benim bu göreve uygun olmadığımı, başkanlık görevini yürütmemem gerektiğini düşünüyorsa onlara cevap vereceğim." ifadesini kullandı.

Washington hükümetinin Havana yönetimine karşı "düşmanca bir politika" uyguladığını belirten Canel, "ABD hükümetinin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok." dedi.

Röportajın tamamının hafta sonu yayınlanması planlanıyor.

Hafta içinde Newsweek dergisine konuşan Canel, ABD'nin ülkesine saldırması için hiçbir bahanesinin olmadığını ve Küba'nın Washington yönetimi için bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
