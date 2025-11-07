Haberler

Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Aştı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 ayda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyon 21 bin 326'ya ulaştığını ve 2025 yılı hedefini şimdiden aştıklarını belirtti. Ekim ayında ise 310 bin 872 yolcu geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 ayda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyon 21 bin 326'ya ulaştığını, 2025 yılı için belirledikleri 2 milyon yolcu hedefini şimdiden aştıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ilk 10 ayında limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak bin 278'e, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 14,4 artışla 2 milyon 21 bin 326'ya ulaştı. Sadece 10 ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık" dedi.

EKİM'DE 310 BİN 872 YOLCU

Bakan Uraloğlu, ekim ayında limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 203, kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 310 bin 872'ye ulaştığını belirtti.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, ekim ayında Kuşadası Limanı'na 89 kruvaziyer gemi ile 138 bin 801 yolcu, İstanbul limanlarına 35 kruvaziyer gemi ile 89 bin 144 yolcu, Bodrum Limanı'na 17 kruvaziyer gemi ile 17 bin 692 yolcu geldiğini belirterek diğer limanlara da 62 gemi ile 65 bin 235 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası limanı 582 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 242 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 113 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 964 bin 448 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 584 bin 330 yolcu ile İstanbul limanları ve 135 bin 677 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
