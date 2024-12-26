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Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, kredi kartıyla sigara satışında ek ücret talep eden işletmelerin üye iş yeri sözleşmesinin feshedileceğini, 1 yıl boyunca yeni sözleşme yapılamayacağı uyarısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sigaranın kredi kartıyla satışında ek ücret talep eden işletmelere yönelik uyarıda bulundu.

KREDİ KARTIYLA SİGARA SATILIRKEN KOMİSYON ALINAMAYACAK

Bazı perakende satış işletmelerinin kredi kartıyla sigara satışlarında komisyon adı altında ekstra ücret talep etmesi hem vatandaşın hem de bu ücreti talep etmeyen işletmelerin mağduriyetine sebep oluyor. TESK, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonunun talebi üzerine sorunun çözümü için harekete geçti.

GENELGE HAZIRLANDI

Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına "sigaranın perakende satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını" soran TESK, bakanlıklardan gelen yazı üzerine bir genelge hazırlayarak, tüm esnaf ve sanatkarları uyardı.

1 YIL SÜREYLE SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Genelgede, ilgili bakanlıkların yanıtına göre, üye işyerlerinin, kart hamillerinin yaptığı mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Üye işyerlerinin, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceğini, bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedilip, bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca tütün mamullerinin satış işlemleri özel matrah şekline göre vergilendiriliyor. Perakendeci bayilere yapılacak tütün mamulleri satışlarına ait KDV, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp, bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan ediliyor."

HİZMET BEDELİ EKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Bakanlıklardan gelen yazıya göre, bayilerin tütün mamulü teslimlerinde KDV'nin hesaplanmadığı, bu nedenle özel matrah uygulanan tütün mamullerinin satış bedellerine "hizmet bedeli" adı altında tutar eklenmesinin mümkün olmadığı vurgulanan genelgede, tütün mamullerine ilişkin ayrıca bir hizmet sunulması halinde bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği bildirildi.

Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kaynak: AA / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

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Haber YorumlarıTwister:

yıllarca neredeydiniZ diye sorarlar adama, şaka gibisiniz gerçekten Oskar lık performans

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Kesinlikle uymazlarrr adamlar 22.00 fan sonra daha fazla satış yapıyorlar yasak olmasina ragmen

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