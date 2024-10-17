Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Savunma Sanayi için fon oluşturmak üzere limiti 100 bin lira üzeri kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınması ile ilgili tasarı görüşülmek üzere Meclis'e gelmişti. Daha sonra bu tasarının daha sonra tekrar görüşülmek üzere ertelendiği açıklanmıştı. Gelen son bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kredi kartından savunma sanayine 750 liralık katkı payı alınmasına yönelik madde komple iptal edildi.

"DETAYLI İNCELEME YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

Güler, teklifin geri çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talebi olup olmadığı sorusuna ise "Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır" yanıtını vermişti.