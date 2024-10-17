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Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

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Limiti 100 bin TL'yi aşan kredi kartlarından savunma sanayii için yıllık 750 TL'lik katkı payı alınmasını içeren düzenleme yeniden görüşülmek üzere ertelenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tepki çeken düzenleme yeniden TBMM'ye sunulmayacak.

Savunma Sanayi için fon oluşturmak üzere limiti 100 bin lira üzeri kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınması ile ilgili tasarı görüşülmek üzere Meclis'e gelmişti. Daha sonra bu tasarının daha sonra tekrar görüşülmek üzere ertelendiği açıklanmıştı. Gelen son bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kredi kartından savunma sanayine 750 liralık katkı payı alınmasına yönelik madde komple iptal edildi.

"DETAYLI İNCELEME YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

Güler, teklifin geri çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir talebi olup olmadığı sorusuna ise "Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır" yanıtını vermişti.

Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (24)

Ahmet AKGÜL:

yaw her şeyde milletin sırtına binmeyi bırakın. üretin kazanın

71
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Mehmet Vatandaş:

bu ne kadar R :))) yap boz tahtası olsa çoktan parçalanmıştı. Kaynakları öylesine tükettiniz ki nereden ne alsak diye battıkça batıyorsunuz işin kötüsü millette sizinle batıyor

49
2
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Buğra Er:

Kahraman erdogan :)

7
20
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Güray Dilli:

Demokrasi geliştirilmeli , kurumlar teknolojiye odaklanmalı ve yapay zeka uygulamaları, yapısal reformlar bir an önce yürürlüğe girmeli ki dünyada yerimiz ve sözümüz olsun. Ama uğraştığımız konulara bak..

17
1
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CAN Işık:

Olurmu yaa üzüldük şimdi silkwmediniz

14
2
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Ali Tokgönül:

Evvveett , yakışanı da buydu . Yahu demedi mi Libya'ya , Azerbaycan'a , Suriye'ye nasıl girdiysek İsrail'e de gireriz diyen kişi savunma sanayine para mı dilenir . Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyor . Birilerine " topal ördek oldular " demişti , kendileri " Şaşkın ördek " oldular !

14
2
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Mengele:

Niye kaldirdilar ya bende 12 tane kredi karti var her birine 750 lira ödedim simdi geride vermezler desene bosuna yatirdim,fakat devlete giden para her zaman iyidir fakat beni. Parami fuzili harcarsalar is degisir diyanete para yok para askeriye icin kullanilacak bir kullanmayin bakalim faizi ile geri alirim

5
10
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Emre Yeşilyurt:

Bu kim

13
1
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Ali Tokgönül:

Acaba başka yerden mi hop edecekler ? Bunların sağı solu belli olmaz .

14
0
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volkan güvenç:

ne büyük iş yapmış borcdan vergi alınmayacağını bilmişler en sonunda

13
0
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