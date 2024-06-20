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Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme

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Mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 103 artış göstermesi sonucunda, kredi kartı kullanımını azaltmak amacıyla limit ve taksit sayılarında düzenlemeye gidilecek. Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi nedenlerden dolayı vatandaşlar çareyi kredi kartı ile harcama yapmak buluyor. Ancak bu durum daha farklı ekonomik sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 artarak 1,3 trilyon TL'ye yükseldi.

KREDİ KARTI SAYISI 410 MİLYONA YAKLAŞTI

Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla artıyor. BKM verilerine göre kartlı ödemeler son bir yılda iki kattan faz­la artarken toplam kart adedi de 410 milyona yaklaştı.

MAKSİMUM LİMİT AYLIK GELİRİN 4 KATI OLACAK

Önümüzdeki günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı konuşuluyor. Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor. Ayrıca yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısını düşürüleceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

İLAVE TEDBİRLER KART KULLANIMINI AZALTMADI

Merkez Bankası bu kapsamda mart ayında yaptığı düzenleme ile kredi kartı kullanımını kısıtlamak ve parasal sıkılaştırmayı artırmak için kredi kartı nakit avans çekim­lerinde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltildi, kredili mev­duat hesabı faizi de yüzde 5'e çıkar­mıştı. Ancak bu artışın kredi kartı kullanımını azaltmadığı görülüyor.

Kredi kartında yaşanan artışı değerlendiren uzmanlar, mayıs ayında yüzde 75'i geçen enflasyonun kredi kartı harcamalarında­ki artışın temel sebebi olduğunu söylerken yıllık yüzde 80'e yaklaşan ihtiyaç kredi faizlerinin kredi kartı faizlerine oranla hâlâ çok yukarıda olmasından dolayı kredi kartı kullanımının arttığını söylüyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (12)

Satinalma gf:

mecburen , olmayan parayı harcamaya devam ediyoruz . qcaba Avrupa kart borcundan dolayı intihar edenlerimizi de kıskanacak mi ?

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yanık kremi:

ulan şunu haber yapa yapa, gündem yapa yapa illa kısıtlama getirtmeye çalışıyorsunuz bırakın milletin harcadığından size ne? kredi kartı ile alışveriş azaldığında ya da bittiğinde esnafın yüzde doksanı batacak.. ısmarlama haber ile insanları önden alıştırmaya çalışacağınıza bunun tersine kamuoyu oluştursanıza!! ama ödemeyi kartla yapmışlardır size de tabii.. :D

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Ömer Yüksek:

Akılsız başın cezasını, halk çekiyor.

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5
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Mehmet Yıldırım:

kartla yapınca en azından esnaf vergi kaçıramıyor

45
1
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Ihsan Nuroğlu:

Vah vah bu Fakır ülkede bu kadar harçama olurmu otelde lokantada eğlençe yerlerınde ne mümkünkı yer bulasın

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sade vatandaş:

on bin lira emekli aylığı alan ben bayramda evden dışarı çıkmadım o eğlence yerlerini dolduranlar kim olaki

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Güven önemlş:

ee zaten böyleydi sözde

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Emrah Doğan:

olmayan parayı hatcıyoruz. avrupa bizi kıskanıyor

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4
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emin demirtaş:

insanlar artık olmuyan para ile ihtiyaçlarını gideriyor mecburiyetten kartlarda olmasa insanlar 90 lı yıllara dönecek

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Onemli Degil:

Hani Derler Ya, " Yolda Yurumeyi Bile Bilmiyor " Bu Soze Inanmayanlar Bugun Yolda Yuruyenlere Bir Baksin Bakalim, Nasil da Insanlarin Uzerlerine Dogru, Araclara Dogru Salak Salak Yurudukleri, Yolun Ortasinda Durup Lak Lak Yaptiklarini Gorsunler..Peki Siz Simdi Credit Card Duzgun Kullanmayi Bu Toplumdan mi Bekliyorsunuz ? Adam, Ulkede Hicbir Seyin STANDARTLARDA Olmadiginin Farkinda Bile Degil..Bugun Bir Test Yapin, 30 Kisiye Sag Elinizi Kaldirin Deyin Bakalim Kac Kisi Sag Elini Kaldirabilecek...

3
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