Kredi kartı faiz oranları aralıkta sabit kalacak

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 40'a çıkarmasının ardından kredi kartı faiz oranlarının da artması bekleniyordu. Ancak kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'da sabit kaldı. Bu nedenle aralık ayında kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacak.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisinin üzerinde bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardı. Bu adımın ardından kredi kartı faizlerinin de yükselmesi bekleniyordu. Ancak Merkez Bankası sürpriz bir kararla kredi kartında faizi sabit bıraktı.

REFERANS FAİZ ORANI SABİT KALDI

Normal şartlarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'da sabit kaldı. Bu nedenle kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralıkta değişiklik olmayacak.

KREDİ KARTI FAİZLERİ YILBAŞINA KADAR DEĞİŞMEYECEK

Yüzde 3,16'lık faiz oranı aralık ayı boyunca da geçerli olacak. Merkez Bankası bir sonraki toplantıda faize karar verecek. Yani yeni yıla kadar kredi kartı faiz oranları değişmeyecek.

İSKONTO ORANI DA SABİT KALDI

Öte yandan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu

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