Kreatif Ekonomi ve İstihdam Üzerine Konferans Düzenlendi

İngiltere Kreatif Endüstriler Elçisi John Newbigin, yerel makamların kreatif ekonomiler konusunda aktif bir politika geliştirmek istediğini belirterek, "Kreatif ekonominin faydalarından biri istihdam yaratması. Hükümetlerin bu konuyla çok ilgilenmesinin bir sebebi de ekonomide inovasyonu tetiklemesi." dedi.

Newbigin, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir moderatörlüğünde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kreatif Endüstriler" konferansında konuştu.

Tüm dünyada kreatif endüstrilerin yükselişinin başladığını ifade eden Newbigin, dünyada daha fazla kişinin artık daha iyi gelire ve eğitime erişebildiğini ve ilgi çekici kültürel faaliyetlere daha çok katılabildiğini söyledi.

Kültürel faaliyetler piyasası arttıkça, endüstri etkisinin de arttığına ve ekonomide temel sektörlerden birisi haline geldiğine işaret eden Newbigin, "Birçok yerel makam, kreatif ekonomiler konusunda aktif bir politika geliştirmek istiyor ama bunu nasıl başlatacağını bilmiyor. Uygulayıcılar, dijital medya ve yapay zeka işin içine giriyor ancak, şehir yetkilileri bunu tam olarak bilmediği için bu konuda program geliştirme ihtiyacı hissedildi. Kreatif ekonomiler konusunda geliştirilen bu programa, 55 şehirden başvuru aldık." diye konuştu.

Hükümetlerin de konuyla ilgilendiğine dikkati çeken Newbigin, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık'ta kreatif ekonominin etkisini ölçmeye başladığımızda fark ettik ki kreatif sektör Birleşik Krallık ekonomisinin kalanından 2 kat hatta 3 kat fazla ve hızlı şekilde istihdam üretiyor. Kreatif ekonominin faydalarından biri istihdam yaratması. Kreatif endüstrinin etkisine baktığımızda daha emek yoğun olduğunu, insana, duygusal zekaya ve sosyal hassasiyete bağlı olduğunu görüyoruz. Yapay zeka hayatımızı halihazırda değiştirmeye başladı ama yine de kreatif sektörler çok hızlı istihdam yaratmaya devam ediyor. Hükümetlerin bu konuyla çok ilgilenmesinin bir sebebi de ekonomide inovasyonu tetiklemesi."

Newbigin, "Kreatif ekonomi, gelecek açısından anahtar. Kreativite her insanın içinde, her toplulukta, dünyanın her yerinde. Bir sözümüz var, 'yetenek her yerde var ama fırsat her yerde yok'." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel makamların kümelere yatırım yapması için teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Newbigin, böylece küçük işletmelerin bir araya gelebileceğini söyledi. Londra'da bu alanda kreatif fon oluşturduklarını aktaran Newbigin, fon sayesinde kümeleri korumaya çalıştıklarını ve uzun vadede sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Hükümetle endüstri arasında iyi bir ilişki kurmaya çalışmanın yaklaşık 25 yıl sürdüğüne dikkati çeken Newbigin, finansman, beceriler ve fikri mülkiyet hakları yönetiminin önemli olacağını ve her ülkenin kendi politikasını geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Newbigin, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladığı etkinlikte, Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere plaketlerini takdim etti.