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Kozan'da Tonlarca Limon Dere Yatağına Döküldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü. Limonların bedava dağıtılacağı belirtiliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü.

Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon görenleri hayrete düşürdü. Zincir marketlerde kilosu 12.50 kuruş ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon para etmeyince dere yatağına döküldü. Deliçay'a dökülen tonlarca limon görenleri üzdü. Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu gören bazı vatandaşlar limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.

3 Aralık günü römorklarla Deliçay'a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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