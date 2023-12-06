Kozan'da Limon Kabuğu Krizi: Kilosu 30 Kuruşa Düşen Limonun Kabuğu 17 Liradan Satılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde limon fiyatlarının düşmesiyle birlikte limon kabuğunun değeri arttı. Limonun kilosu 30 kuruşa kadar düşerken, kabuğunun kilosu ise 17 liradan satılıyor. Bazı üreticiler limonları keserek veya dere yatağına dökerek çöpe atmaktansa kabuklarını kurutup satmayı tercih ediyor.

Dalında kilogramı 30 kuruş, kabuğu 17 lira

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede kilosu 30 liraya kadar düşen limonun kabuğunun kilosunun 17 liradan satıldığı bildirildi.

Kozan'da çiftçi limonun kilosu 30 kuruşa kadar düşünce kimi ağaçları keserken, kimi de limonları dere yatağına döktü.

Yaklaşık 4 ton limonunun çöpe gitmemesi için evinin önüne döktüren Aysel Kurt, "Çöpe atılmasına vicdanım el vermedi. Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını istiyorum. Burada yaklaşık 4 ton limon var. Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz. Geçen sene kabuk 17 TL'den satılıyordu, bu yılda aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli. Bu üründen limonata, limon dondurması, kabuğunu rendeleyip dondurma yapılıyor. Çok fazla kullanım alanı var. Bunu saklamak zor suyu çabuk bozuluyor. Fabrikanın olması gerekiyor" diye konuştu.