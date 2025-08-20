Kozan'da Kooperatifle Domates Üretim Merkezine Dönüşen Araziler

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Salmanlı Mahallesi'nde atıl durumdaki araziler, köylülerin kooperatifleşmesiyle domates üretim merkezi haline geldi.

Salmanlı Mahallesi Muhtarı ve Farsak Köyleri Kalkındırma Kooperatifi Başkanı İlyas Köse'nin öncülüğünde başlayan girişim, köylülerin hem ev ekonomilerine hem de köyün kalkınmasına katkı sağlıyor. Geçen yıl 3 dönümle başlayan üretim, bu yıl 9 dönüme çıkarıldı. Susuz ve yıllarca atıl durumda kalan araziler, köylülerin ortak çabasıyla yeniden değerlendirildi. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle üretimde zorluklar yaşansa da ziraat mühendislerinin desteğiyle sürecin en az verim kaybıyla atlatılması hedefleniyor. Köyde güz hasadı için geri sayım başladı.

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, bölgede yaptıkları incelemelerle üreticilere destek verdiklerini belirterek, "Geçen yıl ufak bir alanda ekim yapıldı. 1100 rakımda üretim gerçekleştiriyorlar. Burası Yukarı Farsak köylülerinin yaşadığı bir bölge. Bu yıl poyraz rüzgarı ve yüksek sıcaklıklar etkili oldu. Ufak tefek güneş yanıkları var ama büyük bir sorun yok" dedi.

Salmanlı Mahallesi Muhtarı ve Kooperatif Başkanı İlyas Köse ise, ilk yıl deneme amaçlı başladıkları üretimi her geçen yıl büyüttüklerini ifade ederek, "Geçen yıl 3 dönüm arazide deneme ekimi yaptık. Bu yıl 9 dönümde üretim yapıyoruz. 5 dönümünü geçen yıl verim aldığımız domates cinsi oluşturuyor. Bunun yanında dört farklı tür de ektik. En iyi verim aldığımız türü daha fazla ekmeye başladık. Yaklaşık 65 gün önce ekim yapıldı. Barış Bey ziraat açısından denetimlerini yapıyor, biz de eksiklerimizi görerek öğreniyoruz. Köyümüzün kalkınması adına önemli bir üretim alanı oluşturduk" diye konuştu. - ADANA