Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan 1.400 Metre Fanyalı Ağ Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan bin 400 metre fanyalı ağ ele geçirildi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimde ağda takılı olan üç sazan balığı kurtarılarak göle bırakıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Kovada Gölü'nde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan bin 400 metre fanyalı ağ ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından avcılığın tamamen yasak olduğu Kovada Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan uzatma ağı tespit edildi. Ekipler tarafından dün gece saatlerinde yapılan su ürünleri denetiminde gölde avcılığın tamamen yasak olması sebebi ile kaçak avcılıkta kullanılan bin 400 metre (7 takım) uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi. Ağda takılı olan üç sazan balığı ağdan kurtarılarak tekrardan göle bırakıldı. - ISPARTA