Köşk'te Orman Dışı Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yangına ilişkin son durumu duyurdu ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Köşk'teki orman dışı alanda başlayan yangının ekiplerce kontrol altına alındığı ifade edilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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