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KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2. Dönem Başladı

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2. Dönem Başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2. başvuru döneminin başladığını duyurdu. 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz desteği sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2. başvuru döneminin başladığını duyurarak, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kar payı desteği sağlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2. başvuru döneminin başladığını belirterek, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kar payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar TL yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekliyoruz. Hedefimiz işletmelerimizin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamak ve rekabetçiliğini artırmak. Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ'lerimizin yanındayız" dedi.

Bugün başlayan başvurular, 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Detaylara http://kosgeb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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