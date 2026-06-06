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KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği

KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği
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KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlattı. Program kapsamında işletmelere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2026.

KOSGEB, işletmelerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmayı hedefleyen Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını başlattı. Program kapsamında işletmelere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanacak.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) büyümesini ve sürdürülebilir üretim yapısını güçlendirmeyi amaçlayan KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı ile işletmelere önemli fırsatlar sunuyor. Programın 2026 yılı ikinci dönem başvuruları alınmaya başlandı.

Destek programı kapsamında işletmelere 36 ay vadeli krediler için finansman desteği sağlanırken, 30 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Ayrıca işletmeler, 20 puanlık finansman desteği ve kefalet imkanından da yararlanabilecek.

Program çerçevesinde savunma, uzay ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin projeleri 30 milyon TL'ye kadar desteklenirken, diğer sektörlerdeki projelere ise 20 milyon TL'ye kadar destek verilecek.

KOSGEB Ağrı Müdürlüğü yetkilileri, 2025 yılında Ağrı'da desteklenen firmalar arasına katılmak isteyen işletmeleri müdürlüğe davet ederek, program hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin kuruma başvurabileceğini belirtti.

Kapsite Geliştirme Destek Programı için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğu bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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