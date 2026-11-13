Körfez ihracatının etkisiyle küresel petrol arzı ekimde günlük 2,3 milyon varil arttı

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Körfez ülkelerinin yüksek ihracatının etkisiyle küresel petrol arzının ekimde önceki aya göre günlük 2 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 360 bin varile yükseldiğini bildirdi.

IEA'nın ekim ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'na göre, tanker saldırılarındaki keskin artışa rağmen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi, aylık bazda günlük 2 milyon 390 bin varil artarak 44 milyon 60 bin varile ulaştı.

OPEC+ üretimindeki artışta, başta Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere Orta Doğu'daki arzın toparlanması etkili oldu. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının artması ve Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı üzerinden sevkiyatlarını artırması, bölgedeki arz yükselişini destekledi.

OPEC+ dışındaki arz ise günlük 90 bin varil azalarak 61 milyon 300 bin varile geriledi. Brezilya'daki bazı önemli sahalarda bakım çalışmaları ve ABD'de Isaias Kasırgası nedeniyle açık deniz petrol üretiminde yaşanan düşüş, OPEC+ dışındaki azalışta etkili oldu.

Böylece küresel petrol arzı ekimde önceki aya göre günlük 2 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 360 bin varile ulaştı.

Bu yıl küresel petrol arzında düşüş bekleniyor

IEA, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 4 milyon 700 bin varil azalışla yaklaşık 101 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Gelecek yıl ise günlük yaklaşık 6 milyon 500 bin varil artarak 108 milyon 100 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

IEA raporuna göre, küresel petrol arzında gelecek yıla dair toparlanma öngörüsü, Orta Doğu'da enerji altyapısına ve deniz taşımacılığına yönelik saldırıların ihracat ve üretim açısından oluşturduğu riskler nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2,7 milyon varil azalması bekleniyor

IEA, küresel petrol talebinin ise bu yıl 2 milyon 684 bin varil azalarak günlük ortalama 102 milyon 285 bin varile gerileyeceğini tahmin ediyor.

Talebin gelecek yılın ilk aylarında daralması, ancak mart civarında yeniden artması bekleniyor. Böylece küresel petrol talebinin gelecek yıl günlük 2 milyon 12 bin varillik artışla 104 milyon 297 bin varile ulaşması öngörülüyor.

Gelecek yıl talep artışının yaklaşık yüzde 80'inin, tedarik zincirlerinin normale dönmesiyle LPG, etan ve naftadan kaynaklanacağı tahmin ediliyor. Ulaşım yakıtlarında ise yüksek fiyatların araç parkında elektrifikasyonu ve yakıt verimliliğini hızlandırması nedeniyle oldukça sınırlı artış öngörülüyor.

Kaynak: AA