Haberler

Korea Zinc, ABD'de toplam 7,4 milyar dolarlık yatırımla izabe tesisi kuracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Koreli metal eritme şirketi Korea Zinc, ABD Savunma ve Ticaret bakanlıkları ile stratejik ortaklık kurarak Tennessee'de 7,4 milyar dolarlık entegre bir izabe tesisi inşa edeceğini açıkladı. Proje, kritik minerallerin üretimini hedefliyor.

Güney Kore merkezli metal eritme şirketi Korea Zinc, ABD Savunma ve Ticaret bakanlıkları ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında, ülkede toplam 7,4 milyar dolar yatırımla izabe tesisi kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Korea Zinc'in Tennessee eyaletinde yaklaşık 650 bin metrekarelik entegre bir izabe tesisinin inşası için ABD Savunma ve Ticaret bakanlıkları ile stratejik bir ortaklık kurduğu aktarıldı.

Açıklamada, projenin sermaye harcamalarının 6,6 milyar dolar olması beklenirken, işletme sermayesi ve finansman maliyetleri dahil olmak üzere toplam planlanan yatırım tutarının 7,4 milyar dolar olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Projenin 2029 yılında aşamalı olarak ticari faaliyete geçmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, tesiste hem baz metallerin hem de kritik ve stratejik minerallerin üretileceği entegre bir izabe yapısının kurulmasının amaçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tesiste yılda yaklaşık 1,1 milyon ton ham madde işlenmesi ve toplam 540 bin ton nihai ürün elde edilmesinin planlandığı bildirildi.

Planlanan ürünler arasında çinko, kurşun ve bakır gibi temel sanayi metallerinin yanı sıra altın ve gümüş gibi değerli metallerin, antimuan, indiyum, bizmut, tellür, kadmiyum, paladyum, galyum ve germanyum gibi kilit stratejik minerallerin yer aldığı belirtilen açıklamada, ayrıca sülfürik asit ile yarı iletken sınıfı sülfürik asidin de üretim kapsamında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, doğal kaynaklar üzerindeki jeopolitik rekabetin küresel ölçekte yoğunlaşması ve bazı ülkelerin kritik mineral tedarik zincirleri üzerindeki etkisinin artmasıyla birlikte söz konusu projenin, ABD-Güney Kore ekonomik güvenlik işbirliğini güçlendirirken küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine de önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Korea Zinc'in duyurduğu büyük ölçekli yatırımla galyum, germanyum, indiyum, antimuan, bakır, gümüş, altın ve çinko başta olmak üzere birçok kritik mineralin Amerikan topraklarında üretileceğini belirterek, bunun savaş uçakları ve uydulardan çip fabrikalarına ve elektrik şebekesine kadar pek çok alanı destekleyeceğini kaydetti.

Lutnick, 2026'dan itibaren ABD'nin Korea Zinc'in genişletilmiş küresel üretimine öncelikli erişim hakkına sahip olacağı bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
title