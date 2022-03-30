Köprü ve otoyollarda OGS dönemi tarih oluyor! Yarından itibaren ücretler HGS'den tahsil edilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, iki ayrı ücret toplama sisteminin zaman zaman gişelerde karışıklığa neden olduğunu belirterek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart'tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağını duyurmuştu. Yarından itibaren köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri sadece HGS ile tahsil edilecek.

ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

HGS'ye geçmek isteyen vatandaşlar, OGS etiketini aldığı bankaya başvurarak hesaplarını HGS'ye çevirecek. Bankalar bu işlem için herhangi bir ücret almayacak.

SON BAŞVURU TARİHİ BUGÜN

OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak.Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS'DE KALAN PARALAR İADE EDİLECEK

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecek. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacak. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek olmayacak. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecek.