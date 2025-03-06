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KOP Bölge Kalkınma İdaresi Üç Yeni Belge Aldı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Üç Yeni Belge Aldı
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Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi, TSE tarafından yapılan denetimlerin ardından üç ayrı alanda belgelendirildi: Kalite Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı üç ayrı alanda belgelendirildi.

TSE tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, üç ayrı alanda belgelendirildi. Başkanlık, TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

Merkezi Konya'da bulunan KOP İdaresi Başkanlığının Çatalhöyük toplantı salonunda gerçekleştirilen belge teslim törenine TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, birim koordinatörleri, TSE yetkilileri ile kurum çalışanları katıldı.

"Sürdürülebilir gelecek için iş birliktelikleri önemli"

TSE Başkanı Şahin, Enstitü olarak kamu ve özel sektörde iş birlikteliklerini güçlendirerek sürdürdüklerini dile getirerek, "Kalkınma odaklı önemli projelerin yürütüldüğü KOP İdaresi gibi kamu kuruluşlarımız almaya hak kazandıkları her belge ile önemli misyon üstlenmiş oluyorlar. TSE olarak bizler de çevreci politikaların doğru yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına önemli hizmetler veriyoruz. KOP İdaresi Başkanlığımız, tarafımızca yürütülen süreçleri başarıyla tamamlayarak üç belge birden aldı. Bu duyarlılık ve farkındalığın diğer kamu kuruluşlarımıza da örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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