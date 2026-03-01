Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konya ve Karaman sınırlarında bulunan 565 kilometrekarelik alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Konya'nın Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçeleri ile Karaman'ın Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri sınırlarında kalan 565 kilometrekarelik alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
