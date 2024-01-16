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Konya Ticaret Odası Heyeti Benin'de Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Forumu'na Katıldı

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Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Benin'de düzenlenen Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Forumu'nda konuşma yaptı. Türkiye'nin Cotonou Büyükelçisi Mesut Koç da ticari ilişkilerin potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Heyeti, Benin'de Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Forumu'na katıldı.

Türkiye - Benin Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Forumu, Benin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, forumda yaptığı konuşmada Konya ve Benin arasında ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Cotonou Büyükelçisi Mesut Koç, Benin Ticaret ve Sanayi Odası (CCIB) Arnauld Akakpo ve Benin iş dünyasının temsilcilerini katıldığı programda Konya Ticaret Odası heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fahrettin Doğru, Lütfi Can Başaran, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ramazan Biberci ve Ömer Atiker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker yer aldı. Benin Ticaret Odası Başkanı Arnauld Akakpo'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği forumda, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Mesut Koç Türkiye ve Benin arasında ticari ilişkilerin potansiyeli hakkında bilgi verdi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de Konya Ticaret Odası ve Benin Ticaret ve Sanayi Odası arasında oluşturulan diyalog ortamı sayesinde Konya ve Benin'in karşılıklı işbirliğinin geliştiğini ifade etti. Konya ekonomisi ve sektörleri hakkında bilgi veren Öztürk, Benin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini Konya ile işbirliğine davet etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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