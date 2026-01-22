Haberler

Konya Selçuklu Tepekent Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Selçuklu Tepekent Barajı'nda su tutulduğunu ve bu proje ile 3 bin 300 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağını duyurdu. Projenin 4 bin 706 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü (DSİ) etiketleyerek, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
