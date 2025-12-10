Haberler

Konya Şeker, 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında Türkiye'de 16'ıncı oldu

Güncelleme:
2024 Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında Konya Şeker, Türkiye genelinde 16. sıraya yükselerek, Konya'da 1'inci oldu. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bu başarıyı tüm üretici ortakların ortak emeği olarak değerlendirdi.

EKONOMİST Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2024 sonuçlarına göre Konya Şeker, Türkiye'de 16'ıncı, Konya'da 1'inci oldu. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, başarının tüm üretici ortakları ve çalışanların ortak emeği olduğunu dile getirdi.

Ekonomist Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2024 sonuçları açıklandı. 2023 yılında 21.519.630.223 TL ciro ile listede 17. sırada yer alan Konya Şeker, 2024 yılında 30.471.709.559 TL'lik ciroya ulaşarak bir basamak yükseldi ve 16. sıraya yerleşti. 2023'te 5.751.717.982 TL ciroyla 141. sırada bulunan Panagro ise 2024 yılında 9.528.794.313 TL ciroya ulaşarak ve 102. sıraya yükseldi.

Anadolu 500'ün illere göre dağılımında Konya Şeker, Konya'daki 21 şirket arasında birinci olurken; Panagro Tarım Hayvancılık 4. sırada yer aldı. Sektörel bazda ise Konya Şeker, gıda kategorisinde yer alan 133 şirket arasında 6. sıraya yerleşti. Panagro Tarım Hayvancılık ise aynı kategoride 32. sırada kendine yer buldu.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2024 sonuçlarına göre Konya Şeker ve iştirakimiz Panagro Et ve Süt Entegre Tesisimiz hızlı büyümesini bir kez daha göstermiştir. Elde edilen bu başarı, tüm üretici ortaklarımızın emeklerinin sonucudur. Ülkemizin yerli ve milli markası olarak üreterek büyüyüp ekonomimize değer katmamızda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi


