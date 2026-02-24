Konya Sanayi Odasından sanayiye enerji verimliliği desteği

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayi işletmelerinin enerji verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında 8 milyon 400 bin dolarlık enerji tasarrufunun önünü açtıklarını bildirdi.

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya sanayisinin enerji verimliliğinde örnek bir başarıya daha imza attığını, KSO danışmanlığında yürütülen çalışma sonucunda Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan firmanın, indüksiyon ocaklarında enerji tüketimini yüzde 20 azaltarak büyük bir maliyet avantajı elde ettiğini belirtti.

Başarılı projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri kapsamında hibe almaya da hak kazandığını aktaran Büyükeğen, "Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, şu ana kadar 194 farklı lokasyonda enerji etütleri gerçekleştirdik. Verimliliği artırma odaklı bu çalışmalarımızda 9 bin 694 TEP enerji tasarrufu sağladık, 57 bin 258 ton karbon salınımının önüne geçtik. Ayrıca bu çalışmalarla 8 milyon 400 bin dolarlık enerji tasarrufunun önünü açarak, yerli ve milli ekonomiye katkı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Proje yöneticisi Samet Eker de verimliliğin rekabetin en belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini bildirdi.

Döküm firmalarındaki indüksiyon ocaklarında, elektrik tüketiminin çok fazla olduğuna değinen Eker, şunları kaydetti:

"Mühendislerimizle burada nasıl bir iyileştirme yapabileceğimize yönelik çalışma başlattık. Konya Sanayi Odası ile iletişime geçtik. Odamız, projede bize çok büyük destek verdi. İndüksiyon ocaklarının indüksiyon sistemini geliştirerek elektrik tüketimini azalttık. Daha önce bir ocakta 5 megavat güç sarf edilirken, bu projeyle 4 megavat civarına indirildi. Bunu diğer ocaklarımızda da hayata geçirmek için çalışmaları başlatacağız. Bu da büyük bir enerji tasarrufu sağlayacak. Verimlilik savaşlarında yer almak için böyle projeler çıkarmamız gerekiyor."