Konya Ovası'nda Tarım Arazilerinde Su Kuyularının Derinliği Artıyor

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya Ovası'nda tarım arazilerinde açılan su kuyularının derinlikleri 400 ile 450 metreye ulaştı. Bu durumun ovayı tehdit ettiğini belirten Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, "30 yıl önce, buradaki su seviyeleri yaklaşık 8 ve 10 metreydi, kuyular 30 veya 50 metre civarında kazılırdı. Bugün çiftçilerimiz 400, 420 metre hatta kazabilse 500 metre de kazacaklar ama sondaj makineleri bunu yapamıyor" dedi.

Yüz ölçümü 40 bin 83 kilometrekare olan Konya'da, 2 milyon 200 bin hektar tarım alanının 609 bin hektarında sulu tarım yapılıyor. Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan kapalı bir havza yapısına sahip Konya Ovası'nda yer altı su kaynakları ise azalmaya devam ediyor. Son zamanlarda ovada tarımsal sulama için açılan su kuyularının derinlikleri 400 ile 450 metreye ulaştı. Suya ulaşmak için bu kadar derine inilmesinin ovayı tehdit ettiğini belirten Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, "Bizim bölgemizde son 20 yıldır yer altı suları çekiliyor. Ben 30 yıl öncesini iyi biliyorum. Buradaki su seviyeleri yaklaşık 8 ve 10 metreydi. Bu kuyular 30 veya 50 metre civarında kazılırdı. Bugüne geldiğimiz zaman çiftçilerimiz 400 metre, 420 metre, hatta kazabilse 500 metre de kazacaklar ama sondaj makineleri bunu yapamıyor. Kuyular derinleştikçe, su pompalarının derinliği arttıkça çiftçimizin üzerine büyük maliyet geliyor. 400 metre kuyu kazmak 3 milyon lira bir para harcaması gerekir. Ama o kuyudan su alamazsa parası boşa gitmiş olur. Tarlası da boşa gitmiş olur" dedi.

"Artık maliyetlerimiz çok ağırlaştı. Sularımız derinleşti. Daha önce 8 metreden, 10 metreden su çekerken, şu anda ben şahsım olarak en az 5 kuyum var. Önceki kuyularım 20 metre, 30 metre, 40 metre. Şu anda kuyularım 450 metre. Bunlar ağır maliyetler altından kakamıyoruz."