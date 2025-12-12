Başkan Öztürk: 'Şehrimizin üretim kabiliyeti büyük fırsatlar sunuyor'

Güçlü üretim altyapısıyla ülkemizin en önemli ihracatçılarından olan Konya'nın özellikle makine ve takım tezgahları sektöründeki başarısının önemli olduğunu söyleyen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya'nın makine üretim kabiliyeti, küresel alanda sektörümüz için stratejik fırsatlar oluşturmaktadır" dedi.

Konya Ticaret Odasında (KTO) Meslek Komiteleri ile istişare toplantıları devam ediyor. Sektörlerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı istişare toplantıları kapsamında 37. Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Meslek Komitesi ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk başkanlık ederken, toplantıda sektörün sorunları ele alındı, üyelerin öneri ve talepleri dinlendi.

Konya'nın üretim çeşitliliği fırsatlar sunuyor

Makine imalat sanayinin Türkiye'nin en rekabetçi sektörlerinden biri olduğunu belirten Başkan Öztürk, Konya'nın bu alandaki gücüne dikkat çekti. Takım tezgahları özelinde Türkiye'nin; Avrupa'nın en büyük 6'ncı, dünyanın en büyük 14. üreticisi konumunda olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, "Güçlü üretim altyapısıyla ülkemizin en önemli ihracatçılarından olan şehrimiz ise, Türkiye'nin toplam makine ihracatında yüzde 10'un üzerinde pay almaktadır. Konya'da özellikle; takım tezgahları, işleme makineleri, tarım makineleri, endüstriyel üretim hatları, otomasyon sistemleri gibi alanlarda güçlü bir sanayi altyapısı bulunmaktadır. Konya makine sektörü; 160'tan fazla ülkeye ihracat yapmakta, teknolojik dönüşüme açık, Ar-Ge yatırımları artan, Avrupa standartlarında üretim kabiliyetine sahip bir yapı sergilemektedir. Sektördeki küresel dönüşüm, Konya'nın makine üretim kabiliyetiyle birleştiğinde sektörümüz için stratejik fırsatlar oluşturmaktadır" dedi.

"Komite olarak sektörün sorunlarına çözüm arıyoruz"

KTO 37. Hizmete Yönelik Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Emrah Elmalı da yaptığı konuşmada, komite olarak yürüttükleri faaliyetlerler hakkında biilgiler verdi. Sektörel sorunlara çözüm aradıklarını dile getiren Elmalı, yürüttükleri çalışmalara verdikleri destekten dolayı KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından KTO üyelerine söz verilerek, sektörlerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri dinlendi, sektörün geleceği konusunda istişarelerde bulunuldu. - KONYA