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Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğünde İlk İhracat Beyannamesi Tescil Edildi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nde ilk ihracat gümrük beyannamesinin tescil edildiğini açıkladı. Yeni gümrük müdürlükleri ile dış ticaret süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğünde ilk ihracat gümrük beyannamesinin tescil edildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük işlemlerinin zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Artan işlem hacmi nedeniyle duyulan ihtiyacı ve dış ticaret firmalarından gelen talepleri karşılamak için yeni gümrük müdürlükleri kurduklarını ve bunları modern ve teknolojik altyapıyla donatarak faaliyete geçirdiklerini ifade eden Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, 4 Mart'ta faaliyete geçirilen Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğümüzde dün itibarıyla ilk ihracat gümrük beyannamesini tescil ettik. Ticaret Bakanlığı olarak gümrük süreçlerini daha hızlı, kolay, etkin ve izlenir hale getirerek ülkemizin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payını artırma hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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