Haberler

KSO ve KTO'dan İSO'nun ilk 500 listesine giren firmalara tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası başkanları, İSO 2025 listesinde yer alan 8 Konya firmasını tebrik ederek, artan maliyet ve küresel zorluklara rağmen kentin üretim ve ihracat gücünü koruduğunu vurguladı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" listesindeki Konya firmalarını tebrik etti.

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın listeye giren 8 firmayla gücünü koruduğunu belirtti.

Sanayiciler için 2025'in kolay geçmediğini aktaran Büyükeğen, "Artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayiciler üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 listesinde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise bu başarının Konya sanayisinin güçlü altyapısının, girişimci ruhunun ve üretim kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Konya'nın sahip olduğu üretim kabiliyeti, sanayi tecrübesi, girişimci insan kaynağı ve ihracat potansiyeliyle, ülkenin kalkınma yolculuğuna güçlü katkı sunduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İSO 500 listesine giren firmalar, yalnızca kendi sektörlerinde değil, Konya ekonomisinin genel gelişiminde de önemli bir rol üstleniyor. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak bizlere gurur yaşatan firmalarımızın yöneticilerini, temsilcilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Konya sanayisi, bugün sadece iç pazara üretim yapan değil, dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşan, yüksek rekabet gücüne sahip, yenilikçi ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. İSO 500 listesinde yer alan firmalarımızın başarısı, aynı zamanda Konya'nın güçlü tedarik zincirinin, nitelikli iş gücünün ve üretime dayalı ekonomik yapısının da başarısıdır."

Kaynak: AA / Savaş Güler
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz kenarında rahatsızlandı! Dakikalar sonra hayatını kaybetti
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Abdullah Öcalan için referandum çağrısı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan için referandum çağrısı
Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Düğünde açılan ateş canından etmişti! 2 kişi tutuklandı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı