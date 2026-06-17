Haberler

Başkan Büyükeğen: "Üretmeye ve milli ekonomimize katkı sunmaya devam eden sanayicilerimizle gurur duyuyorum"

Başkan Büyükeğen: 'Üretmeye ve milli ekonomimize katkı sunmaya devam eden sanayicilerimizle gurur duyuyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konya'dan 8 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, zorlu ekonomik koşullara rağmen Konyalı sanayicilerin üretim ve ihracat iştahını koruduğunu belirterek firmaları tebrik etti.

Konya'dan 8 sanayi kuruluşu, Türk sanayisinin devleri arasında yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıkladı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın 8 firma ile listedeki gücünü koruduğuna dikkat çekti. 2025 yılının sanayiciler için kolay geçmediğine vurgu yapan Başkan Büyükeğen, artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükeğen, "Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 Listesi'nde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Rekabet şartlarının giderek zorlaştığı böyle bir dönemde, işletmelerimizin gösterdiği bu başarı, firmalarımızın ve Konya sanayimizin üretim kabiliyetinin, rekabet gücünün ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun da önemli bir göstergesidir. Şartlar ne olursa olsun üretmeye ve milli ekonomimize katkı sunmaya devam eden sanayicilerimizle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'nda Konya'dan yer alan firmalar ise şu şekilde: "Konya Şeker 61., AYD Otomotiv 169., Eti Alüminyum 194., Panagro Tarım 203., Vaden Otomotiv 426., Enka Süt 454., RTM Tarım 478., Ova Un 499. sırada." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Beylikdüzü metrobüste “Yan Baktın” cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da 33 milyon TL zarara yol açan yangına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bir sigara izmariti 33 milyon TL zarara yol açtı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor