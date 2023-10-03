Konya'da Yasak Av Yapan 2 Kişi Yakalandı

Konya'da yasak olmasına rağmen bıldırcın sesi kullanarak kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Denetimlerde yasaklı cihazlar ele geçirildi ve 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konya'da yasak olmasına rağmen bıldırcın sesi kullanarak kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliğinin yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik faaliyetleri sürüyor.

Ekipler, arazide yapılan denetim ve kontrollerde Merkez Av Komisyonu kararlarına göre kullanılması yasak olan ve avlanmak istenen hayvanların sesini çıkaran cihazlar ele geçirdi.

Bıldırcın sesi yayan ve aküye bağlı olarak çalıştığı belirlenen 5 teyp bulundu.

Cihazlara el konuldu, yasa dışı ve usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişiye ise toplam 12 bin 500 liralık idari para cezası uyguladı.