Karapınar ve Ereğli kırsal kalkınma programları tanıtıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 17. Etap bilgilendirme toplantıları, Karapınar ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü personelleri, üreticilere programın tebliğ ve uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ayrıca, başvuru süreçleri ve desteklerden nasıl yararlanabilecekleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Yetkililer, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Bu çalışmaların, üreticilerin programdan etkin şekilde faydalanmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. - KONYA

