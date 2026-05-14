Haberler

Karapınar ve Ereğli kırsal kalkınma programları tanıtıldı

Karapınar ve Ereğli kırsal kalkınma programları tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 17. Etap kapsamında Karapınar ve Ereğli'de üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantılarda başvuru süreçleri ve destekler anlatıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 17. Etap bilgilendirme toplantıları, Karapınar ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü personelleri, üreticilere programın tebliğ ve uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ayrıca, başvuru süreçleri ve desteklerden nasıl yararlanabilecekleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Yetkililer, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Bu çalışmaların, üreticilerin programdan etkin şekilde faydalanmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı

Okula giden çocukları takip eden sapığı tekme tokat dövdüler
Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık