Konya'da Bayram Hazırlığı: Şeker ve Kolonyalar Tezgahta

Konya'da çeşit çeşit şeker ve kolonyalar bayram için tezgahta

KONYA - Ramazan Bayramına az bir zaman kala Konya'da çeşit çeşit şeker ve kolonyalar tezgahtaki yerini aldı.

Bir bayram geleneği haline gelen çeşit çeşit şeker ve kolonyalar bayram öncesi tezgahları ve rafları süslüyor. Bayrama az bir süre kala şeker ve kolonya alma telaşı içerisine giren vatandaşların bazıları şeker ve kolonyayı marketlerden alırken, bazıları Konya Tarihi Bedesten Çarşından almayı tercih ediyor.

"Kolonya satışları son hafta itibariyle daha da hızlandı"

Konya'da 3 kuşaktır kolonya imal ettiklerini belirten Tevfik Tezcan, "Özellikle bayramlarda olmazsa olmaz şekerle birlikte kolonyadır. Kolonya satışları son hafta itibariyle daha da hızlandı. Hazır kolonyalardan ziyade imalatçı olduğumuz için müşterilerimizin nostalji dediğimiz cam şişeleri ile birlikte biz kendi kolonyalarımızdan dolum yapıyoruz. Şuanda 45 çeşit kolonyamız var. Hazırlıklarımız tam anlamıyla bitirdiğimiz zaman ise 50 çeşit kolonyamız olacak" dedi.

Konya'da en çok tercih edilen kolonyaları da sıralayan Tezcan, Konyalıların en sevdiği olmazsa olmazımız limon ve unutma beni kolonyaları. Unutma beni kolonyası daha parfümsü bir tarzdadır. Elden de kolayca çıkmayacak naif bir kokusu vardır. Ondan dolayı da herkesin hoşnut olacağı daha parfüm tadında bir kolonya" şeklinde konuştu.

21 yıldır her bayram öncesi şeker sattığını belirten Yakup İştimur, "Şeker ve çikolataya talep yüksek. Mal yetişmiyor. 350 çeşit şeker ve çikolatamız var. Fiyatları ise 60-70 liradan başlar 700-750 liraya gidiyor" diye konuştu.