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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Boykot Çağrılarına Tepki

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, boykot çağrılarını kabul edilemez bulduğunu belirterek, bu adımların ekonomik istikrarı bozma niyeti taşıdığını ifade etti. Altay, boykotu 'yerli ve milli markaları zayıflatma çabası' olarak değerlendirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, boykot çağrıları"na tepki göstererek, "Tüm dünyada vicdan sahibi olan herkes katil İsrail mallarını boykot ederken buna katılmayanların ülkeye zarar vermek için, ekonomik istikrarı bozmak için ve kendi yolsuzluklarını kapatmak için attığı bu adımlar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Altay, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Protestoyu kanuna uygun şekilde yapmak yerine, polise saldırmaya, kamu mallarına ve şahıs şirketlerine zarar vermeye kadar ilerletildiğini ifade eden Altay, "Şimdi de yerli ve milli markaları boykot ederek zayıflatmaya, Anadolu sermayesine ve günden güne güçlenen ekonomiye zarar vermeye çalışıyorlar. Bizler tüm bu çağrıların karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, halkı baskı altına alarak yalnızlaştırmanın ve kutuplaştırmanın tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimiz bunu yapanlara asla fırsat vermeyecektir. Tüm dünyada vicdan sahibi olan herkes katil İsrail mallarını boykot ederken buna katılmayanların ülkeye zarar vermek için, ekonomik istikrarı bozmak için ve kendi yolsuzluklarını kapatmak için attığı bu adımlar asla kabul edilemez. Eğer boykot yapacaklarsa, her gün binlerce masum Filistinliyi öldüren katil İsrail ürünlerine ve İsrail'i destekleyenlere yapmaya davet ediyorum."

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Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
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