Konya 3. Enerji Zirvesi ve Fuarı başladı

Konya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Enerji Zirvesi ve Fuarı başladı.

Konya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Enerji Zirvesi ve Fuarı başladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılışta, fuarların ülke ekonomisine sağladığı katkıya işaret etti.

3. Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nın ziyaretçi ve katılımcı firma sayısıyla dikkati çektiğini belirten Öztürk, "Beklediğimden daha güzel gördüm. Güzel bir çalışma ve organizasyon gördüm. Bundan sonrası da gelecektir. Birkaç yıl sonra Türkiye'nin en önemli enerji fuarını burada yapmaya başlarız. Bu, şehrin ekonomisine katkı sağladığı gibi sektörün merkezlenmesini de belirleyecek." dedi.

Fuarı organize eden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öztürk de fuara yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla fuarın her geçen yıl büyüdüğünü dile getiren Öztürk, 12'si yurt dışından olmak üzere 112 firmanın fuara katıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Fuar kapsamında, güneş enerjisi, elektrikli araçlar, enerji verimliliği, enerjide dijital dönüşüm ve depolama teknolojileri konularında uzman sunumları yapılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirilecek

Fuar, 27-29 Nisan'da 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.