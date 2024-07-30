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Konut ve işyeri aidatlarındaki artışlar sorun yaratıyor

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Son dönemlerde konut ya da işyeri almak isteyenlerin en çok dikkat ettikleri konularında aidatlar geliyor. Özellikle merkezi ve lüks yapılarda gerçekleşen aidat zamları sonrası site yönetimleri ve vatandaşlar arasında yeni sorunlar yaşanıyor.

Son dönemlerde konut ya da işyeri almak isteyenlerin en çok dikkat ettikleri konularında aidatlar geliyor. Özellikle merkezi ve lüks yapılarda gerçekleşen aidat zamları sonrası site yönetimleri ve vatandaşlar arasında yeni sorunlar yaşanıyor.

Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından gözler konut ve işyeri aidatlarına çevrildi. Büyükşehirlerde yüzde 85'e varan aidat artışları büyük tepkiye sebep oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Konut ve işyeri aidatlarında yaşanan artışlar mülk sahiplerini ve kiracıları zorlamaya başladı. Bazı projelerde belirlenen aidatların neredeyse daire kiralarıyla yarışır duruma geldi. Bu konuda da belirli sınırların getirilmesi gerekiyor. Aksi halde site yönetimleri ve kat malikleri arasında ciddi uyuşmazlıklar yaşanacaktır" dedi.

Aidatlardaki artış meclis gündeminde

Aidat artışları ile ilgili son durumu meclis gündemine taşıyan AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, konut ve işyeri aidatları konusunun vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Sitelerdeki aidat uygulamalarında yaşanan sorunların doğru yönetim sistemlerinin kurulamamasından kaynaklandığını ifade eden Özkan Aydemir, aidat zamlarının yılda bir kez yapılması gerektiğini ancak asgari ücret artışları sebebiyle artık ara zam da yapılabildiğini belirtti. Ev sahipleri ve kiracıların sitelerdeki gelişmeleri takip etmesi ve aidat belirlenmesi aşamasında rol oynaması için sitelerdeki genel kurullara katılım sağlamasının önemine değinen Aydemir, kat maliklerinin ana gider kalemlerini görmesi ve sorgulaması için toplantılara katılması gerektiğini söyledi. Alınan kararlara itiraz etme hakkı olduğu gibi usulsüzlük varsa 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açma hakkı bulunduğunu belirten Aydemir, sitelerdeki bazı giderlerden kiracıların sorumlu olmadığı halde o gidere dahil edilebildiğine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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